الصحة الإسرائيلية: 2821 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الإيجابية 4.1%

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، بتسجيل 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء 70,575 فحصا لكورونا، وبلغت نسبة الفحوصوات الإيجابية للفيروس 4.1%.

ويرقد في المستشفيات 456 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 117 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وبلغت حصيلة الوفيات 3101 وفاة منذ بداية الجائحة.

وهناك 24,992 مريضا نشطا بكورونا حاليا، بينهم 838 مريضا يرقدون في المستشفيات. وبلغ إجمالي الذين أصيبوا بالفيروس 376,359 منذ بداية الجائحة.

وقررت اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا (كابينيت كورونا)، أمس، إلزام العائدين من بريطانيا والدنمرك وجنوب أفريقيا بالدخول إلى حجر صحي في فنادق مخصصة لذلك، وذلك إثر الكشف عن سلالة جديدة لفيروس كورونا (طفرة) في تلك الدول. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ فورًا على أن يبقى ساري المفعول لمدة 7 أيام.

وانفض اجتماع كابينيت كورونا دون اتخاذ قرارات أخرى بسبب خلافات بين أعضائه ووزارة الصحة حول تشديد القيود. وسيعقد الكابينيت اجتماعا آخر صباح اليوم.

وأوصى منسق كورونا، بروفيسور نحمان أش، أمس بفرض إجراء "لجم مشدد"، بحيث يشمل إغلاقا كاملا للمتاجر، فيما أوصى نائب مجلس الأمن القومي، إيتان بن دافيد، بالإعلان مسبقا عن إغلاق شامل.

وتسعى وزارة الصحة الإسرائيلية إلى البحث عن جميع المواطنين الذي عادوا خلال الأسبوعين الماضيين من دول يشتبه بانتشار طفرة فيروس كورونا فيها، واستدعائهم إلى فحوصات، حسبما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، أمس.

واستعرض مجلس الأمن القومي، خلال اجتماع كابينيت كورونا، أمس، تحذيرا جاء فيه أن "ثمة إمكانية أن طفرة كورونا باتت هنا. وإذا كان هذا هو الوضع فعلا، فإنه ينبغي منع انتشارها بصورة فورية".