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تزامنا مع مسيرة العنف والجريمة: إصابة شابين بإطلاق نار في الطيبة

تاريخ النشر: 21/12/2020 - 10:21

تزامنا مع مسيرة العنف والجريمة: إصابة شابين بإطلاق نار في الطيبة
من مكان الجريمة، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شابان بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة، صباح اليوم الإثنين.

وجاء في التفاصيل أن ملثما اقتحم مقهى على شارع 24 الجنوبي في المدينة، وأطلق النار على الشابين ثم لاذ بالفرار من المكان.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين وهما يعانيان جراحا متوسطة وطفيفة في القسم السفلي من جسديهما.

وأحيل المصابان على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وشهدت البلدات العربية تصاعدا خطيرا في العنف وجرائم القتل، آخر ضحاياها 3 شبان من جت المثلث وباقة الغربية، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

هذا، وانطلقت قافلة سيارات احتجاجية صباح اليوم من الشمال إلى الجنوب في البلاد، مع أعلام سوداء ولافتات منددة بسياسة الحكومة والشرطة وتواطئهما مع العنف والجريمة في المجتمع العربي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#الطيبة

تزامنا مع مسيرة العنف والجريمة: إصابة شابين بإطلاق نار في الطيبة

تزامنا مع مسيرة العنف والجريمة: إصابة شابين بإطلاق نار في الطيبة

تزامنا مع مسيرة العنف والجريمة: إصابة شابين بإطلاق نار في الطيبة

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