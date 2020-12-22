كورونا المجتمع العربي في يومين: 1,465 إصابة و12 وفاة و7,230 حالة نشطة

بلغ مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الثلاثاء، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة، 66848 إصابة فيما بلغ مجمل الإصابات في البلاد 379871، وبهذا تواصل نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في البلاد بالارتفاع لتصل إلى 17.6%.

وارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع بـ1465 إصابة جديدة، وعلى مستوى البلاد فقد جرى تسجيل 6582 إصابة جديدة في الفترة نفسها، وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الجاري في البلدات العربية إلى 22.3% من مجمل المصابين الجدد في البلاد.

وعلى مستوى البلدات العربية ومنذ مطلع الأسبوع فقد جرى تسجيل 117 إصابة جديدة في الناصرة، 95 في طمرة، 69 في سخنين، 64 في كابول، 54 في شفاعمرو و43 في أم الفحم.

وارتفع عدد الحالات النشطة في البلدات العربية إلى 7230 مع تسجيل ارتفاع بلغ 417 حالة منذ مطلع الأسبوع، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد جرى تسجيل ارتفاع في عدد الحالات النشطة ليبلغ 27495 مع تسجيل زيادة بلغت 3417 حالة نشطة جديدة، وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو 26.3% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

ومما يذكر أن عدد الحالات النشطة في الناصرة ارتفع إلى 528 حالة، 419 في طمرة، 354 في سخنين، 293 في شفاعمرو، 236 في أم الفحم، 213 في دالة الكرمل، 163 في يافة الناصرة، 159 في عسفيا و157 في كابول.

كما ارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية منذ بداية الأسبوع بـ12 حالة ليبلغ مجمل عدد الوفيات 458. في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بـ37 وفاة لذات الفترة ليبلغ مجمل عدد الوفيات في البلاد 3110 وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية 14.7% من مجمل عدد الوفيات في البلاد.

وبلغ عدد الحالات الخاضعة للعلاج لأجهزة التنفس الاصطناعي في البلدات العربية 33 حالة من مجمل 104 حالة يضاف إلى ذلك ارتفاعا في عدد الحالات الخطرة لتبلغ 106 حالات تعرف بالصعبة من مجمل 324 على مستوى البلاد.

هذا وتتواجد في المنطقة الحمراء كل من عسفيا، كوكب، دالية الكرمل، فسوطة، كابول، نحف، طمرة، جولس، دبورية، البعينة نجيدات، ساجور، طرعان، مجد الكروم، يركا، الرينة، زيمر، عين ماهل، المغار، عرعرة النقب، البقيعة ووادي سلامة بالإضافة إلى 29 بلدة في الدائرة البرتقالية.