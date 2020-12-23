الصحة الإسرائيلية: اكتشاف 4 حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، عن اكتشاف 4 حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها في بريطانيا خلال الأسبوع الماضي؛ فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيانين نتنياهو، إنه "علينا الافتراض، السلالة الجديدة لكورونا تنتشر في إسرائيل".

وذكرت الوزارة أن 3 من الحالات الإصابة الجديدة بطفرة كورونا عادوا خلال الأيام الماضية من بريطانيا، فيما لم يتضح مصدر العدوى للحالة الرابعة، ما يثير المخاوف من انتشار الطفرة الجديدة للفيروس في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب صدر عنها أن مصدر العدوى للحالة الرابعة قيد التحقيق الوبائي، مشددة على أنها "تابع كافة المستجدات وستعلن عن المزيد من المعلومات حالما توفرت".

ويثير ظهور نسخة متحورة من فيروس كورونا في بريطانيا، القلق في جميع أنحاء العالم، بعد تقارير أفادت بأنها معدية أكثر من سابقاتها، غير أن منظمة الصحة العالمية أكدت، الإثنين، أن السلالة الجديدة أسرع في الانتشار، مع عدم وجود دليل بعد على أنها تسبب مرضا خطيرا أو زيادة بالوفيات.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء، أنه تم اكتشاف سلالة جديدة ثانية من فيروس كورونا المستجد؛ مشددا على أن السلالة الجديدة "مثيرة للقلق بدرجة كبيرة وسريعة الانتقال".

وعلّق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على حالات الإصابة بالسلالة الجديدة بالقول: "كنا قد اتخذنا خطوات فورية ناجحة بإغلاق الأجواء أمام العائدين من بريطانيا وباقي أنحاء العالم، بما في ذلك فرض الحجر الفندقي الإلزامي على جمبع العائدين من الخارج، واتخذنا خطوات جدية بالبحث بأثر رجعي عن العائدين من بريطانيا ودول ‘الطفرة‘ وطالبناهم بالحجر".

وأضاف أنه "علينا الافتراض أن سلالة كورونا الجديدة تنتشر لدينا. الأخبار السارة أن الشركات الذي طوّرت اللقاحات التي حصلنا عليها قدّرت بدرجة كبيرة، ولكنها ليست مؤكدة 100%، بأن القاحات فعالة كذلك على السلالة الجديدة للفيروس".

وأوضح أنه "سنعلم ذلك خلال الأيام القادمة، نحن لسنا واثقين من ذلك، ولكن تقديرات المختصين تشير إلى ذلك (فعالية اللقاح على السلالات الجديدة)، علينا الانتظار للتحقق من ذلك؛ في هذه الأثناء، علينا لجم انتشار الفيروس ونفشي العدوى".

وشدد على أنه "علينا وبشكل فوري، تسريع حملة التطعيم باللقاحات ضد كورونا، في المقابل، فرض قيود مشددة للجم انتشار الفيروس".

وتعتزم وزارة الصحة الإسرائيلية، التوصية بفرض الإغلاق الشامل ابتداء من يوم الأحد المقبل، بما يشمل إغلاق جميع المؤسسات التعليمية والمحال التجارية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية بالكامل، وذلك في جلسة الحكومة التي تعقد مساء اليوم.

وتشمل توصية وزارة الصحة منع الزيارات العائلية وتقييد حركة المواطنين لمسافة 1000 متر من مكان السكن. ويصر المسؤولون في الوزارة كذلك، فرض قيود مشددة على أماكن العمل، بما في ذلك التي لا تستقبل الجمهور، وتقليص عمل المواصلات العامة بنسبة 50%.

وبحسب مخطط وزارة الصحة، يستمر الإغلاق لمدة 25 يوما. وذكرت المحللة الاقتصادية للقناة 12 الإسرائيلية، كيرين مرتسيانو، أن ممثلي "كاحول لافان" في الحكومة قرروا الاعتراض على موعد الإغلاق الذي تعرضه وزارة الصحة. وأضافت أنه المشاورات في "كاحول لافان"، خلصت إلى دعمهم قرار فرض الإغلاق بدءا من منتصف الأسبوع المقبل.