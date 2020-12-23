نتنياهو وغانتس يتفقان على فرض الإغلاق بدءا من مساء الأحد

اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، على فرض إغلاق شامل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بدءًا من الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل، في قرار تصوت عليه الحكومة الإسرائيلية، الليلة.

ويستمر الإغلاق لمدة أسبوعين، على أن يصدر قرار بتمديده لمدة أسبوعين إضافيين إذا لم ينخفض عدد إصابات كورونا اليومية المسجلة، إلى ما هو دون الألف حالة.

ويشمل القرار إغلاقا جزئيا للمؤسسات التعليمية وإغلاقا شاملا للمحال التجارية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية بالكامل، بما يشمل المطاعم والأماكن الترفيهية والاعتماد على توصيل الطلبات (الإرساليات)، ومنع الزيارات العائلية وتقييد حركة المواطنين لمسافة 1000 متر من مكان السكن.

كما يشمل فرض قيود مشددة على أماكن العمل، بما في ذلك التي لا تستقبل الجمهور، وتقليص عمل المواصلات العامة بنسبة 50%، ومنع التجمهرات وتقييد عدد المجتمعين في أماكن مفتوحة بـ20 شخصا و10 في الأماكن المغلقة.