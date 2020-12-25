الصحة الإسرائيلية: 3958 إصابة جديدة بفيروس كورونا والفحوصات الإيجابية 4.1%

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، استمرار تزايد انتشار فيروس كورونا، حيث سُجلت 3958 إصابة جديدة بالفيروس، أمس، إثر إجراء 98,409 فحوصات لكورونا، فيما نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 4.1%.

كذلك ارتفع عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة إلى 506 مرضى بينهم 128 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3171 منذ بداية الجائحة. وهناك 33,808 مرضى مؤكدين اليوم. ويرقد في المستشفيات 926 مريضا بكورونا.

وفي هذه الأثناء، وبعد رصد أربع إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا لأشخاص عادوا من بريطانيا، خلال الأسبوع الحالي، أشارت تقارير إلى أن 40 عينة من الفحوصات موجودة في مستشفى "أساف هروفيه" ويشتبه أنها مصابة بطفرة كورونا.

وبعد إرسال عدد من هذه العينات إلى المختبر في مستشفى "شيبا"، تم رصد إصابة خامسة بطفرة كورونا، وهي لامرأة عادت من بريطانيا قبل عدة أيام وتمكث في حجر صحي في بيتها.

وتأتي هذه المعطيات قبل دخول الإغلاق المشدد الثالث، الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، إلى حيز التنفيذ عند الساعة الخامسة من مساء بعد غد، الأحد. وسيستمر الإغلاق لأسبوعين، وقابل للتمديد إلا في حال تراجع عدد المصابين اليومي بالفيروس إلى دون ألف إصابة ومعامل تناقل العدوى إلى 1.