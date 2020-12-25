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تسجيل أول إصابة بالطفرة الجديدة من كورونا في لبنان

تاريخ النشر: 25/12/2020 - 13:42

تسجيل أول إصابة بالطفرة الجديدة من كورونا في لبنان
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، اكتشاف أول حالة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في البلاد.

وقال حسن: "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من فيروس كورونا على متن رحلة طيران قادمة من لندن في 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري".

وأضاف: "نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة رقم (ME 202) وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية".

وأشار حسن إلى أن وزارة الصحة تتابع الحالة المصابة والمخالطين لها، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى مساء أمس الخميس، سجل لبنان إجمالا 165 ألفا و933 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1353 وفاة، و117 ألفا و311 حالة تعاف.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن سلالة جديدة من فيروس كورونا تم اكتشافها في بلاده، ولها قدرة أسرع على الانتشار بنسبة 70 بالمئة من السلالة الأصلية.

وأوقفت أكثر من 40 دولة، رحلاتها الجوية مع بريطانيا، بعد اكتشاف سلاسة كورونا الجديدة.

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