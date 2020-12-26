الصحة الفلسطينية: 21 وفاة بكورونا و1,306 إصابات جديدة

توفي 21 سخصا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1,306 إصابات جديدة بالفيروس، في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، خلال ال24 ساعة الماضية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت؛ وأشارت في التقرير الوبائي اليومي، إلى أن 9 وفيات و514 إصابة، سُجلت في الضفة الغربية، و12 وفاة و792 إصابة في قطاع غزة.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وبلغ مجموع الإصابات منذ بداية الجائحة في آذار/ مارس الماضي 148,540 إصابة، تعافى منها 123,121، وتوفي 1,406.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 121 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

من جابنه، قال مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فتحي أبو وردة، إن الوضع الوبائي في غزة ما زال على حالة من حيث الخطورة، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت الـ35%، وعدد الحالات الخطيرة بلغ 312 حالة.

وقال أبو وردة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم، إن نسبة إشغال الأسّرة لمرضى كورونا بلغت 81%، مشددا على ضرورة استمرار المواطنين بالمحافظة على قوانين السلامة، محذرا من ازدياد حدة الإصابات والأعراض خلال الأسابيع القادمة، تزامنا مع الأجواء الباردة.

من جهة أخرى، أشار أبو وردة إلى وصول اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية للقطاع أول امس، داعيا كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة التوجه إلى مراكز الرعاية الأولية لتلقيه.