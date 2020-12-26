  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 21 وفاة بكورونا و1,306 إصابات جديدة

تاريخ النشر: 26/12/2020 - 13:06

الصحة الفلسطينية: 21 وفاة بكورونا و1,306 إصابات جديدة
توضيحية، قداس عيد الميلاد في قرية الزبابدة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي 21 سخصا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1,306 إصابات جديدة بالفيروس، في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، خلال ال24 ساعة الماضية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت؛ وأشارت في التقرير الوبائي اليومي، إلى أن 9 وفيات و514 إصابة، سُجلت في الضفة الغربية، و12 وفاة و792 إصابة في قطاع غزة.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وبلغ مجموع الإصابات منذ بداية الجائحة في آذار/ مارس الماضي 148,540 إصابة، تعافى منها 123,121، وتوفي 1,406.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 121 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

من جابنه، قال مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فتحي أبو وردة، إن الوضع الوبائي في غزة ما زال على حالة من حيث الخطورة، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت الـ35%، وعدد الحالات الخطيرة بلغ 312 حالة.

وقال أبو وردة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم، إن نسبة إشغال الأسّرة لمرضى كورونا بلغت 81%، مشددا على ضرورة استمرار المواطنين بالمحافظة على قوانين السلامة، محذرا من ازدياد حدة الإصابات والأعراض خلال الأسابيع القادمة، تزامنا مع الأجواء الباردة.

من جهة أخرى، أشار أبو وردة إلى وصول اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية للقطاع أول امس، داعيا كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة التوجه إلى مراكز الرعاية الأولية لتلقيه.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#الصفة الغربية
#قطاع غزة

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أضرار جسيمة لقصف الاحتلال على غزة
أضرار جسيمة لقصف الاحتلال على غزة

2020-12-26

المستوطنون يصعدون حربهم ضد المزارعين الفلسطينيين
المستوطنون يصعدون حربهم ضد المزارعين الفلسطينيين

2020-12-26

"الاقتصاد الفلسطينيّة": شرعنة منتجات المستوطنات هي "قرصنة" لمنتجاتنا
"الاقتصاد الفلسطينيّة": شرعنة منتجات المستوطنات هي "قرصنة" لمنتجاتنا

2020-12-25

الأكثر قراءة

المرصد السوري: مقتل 6 مقاتلين بالهجوم الصاروخي الإسرائيلي في المصياف

المرصد السوري: مقتل 6 مقاتلين بالهجوم الصاروخي الإسرائيلي في المصياف

2020-12-25

"انفجار هائل" في وسط مدينة أميركية يرجح أنه بسيارة

2020-12-25
الحكومة تصادق على قيود مشددة: التعليمات الكاملة للإغلاق الثالث

الحكومة تصادق على قيود مشددة: التعليمات الكاملة للإغلاق الثالث

2020-12-25
استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

2020-12-25
مصرع شخص إثر انقلاب ’جيب’ في الأغوار

مصرع شخص إثر انقلاب ’جيب’ في الأغوار

2020-12-25