الجيش الإسرائيلي ينفي التقارير حول انفجار قنبلة بدورية لقواته على الحدود اللبنانية

نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، التقارير اللبنانية حول "انفجار قنبلة يدوية بدورية تابعة للجيش الإسرائيلي؛ أسفرت عن إصابات بين قواته"، وقال إن الانفجارات في المناطق الحدودية جنوب لبنان "ناتجة عن أعمال ميدانية اعتيادية للجيش الإسرائيلي".

وقالت قناة "الميادين" اللبنانية نقلا عن مراسلها أن "قنبلة يدوية انفجرت فجر السبت في الجانب المحتل من بلدة العديسة" التابعة لقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوبي لبنان، وأضافت أن الانفجار "أدى إلى وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي".

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن "الموضوع قيد الفحص".

ولاحقا، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي للإعلام العربي، إن "دوي الانفجارات التي سمعت على الحدود مع لبنان صباح اليوم، ناتج عن أعمال ميدانية اعتيادية للجيش الإسرائيلي على الحدود. خلافًا للادعاءات لم يتم تفجير أي عبوة ناسفة ضد القوات. يعمل لبجيش الإسرائيلي بطرق مفاجئة ومتنوعة للحفاظ على أمن الحدود".

وذكر المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، أور هيلر، أن "الانفجارات التي سمعت على الحدود مع لبنان ناجمة عن نشاطات عملانية روتينية للجيش الإسرائيلية"، وأضافت أنه "خلافًا للادعاءات لم يتم تفجير أي عبوة ناسفة بالقوة الإسرائيلية".

وأشارت تقارير صحافية إسرائيلية إلى عدم وجود أي "حادث استثنائي"، وذلك "بعد التحقق من التقارير اللبنانية حول حدث في المناطق الحدودية قرب المطلة"؛ ونقلت عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلية قوله إن "الموضوع قيد الفحص".

وذكر المراسل العسكري للقناة 13، هيلر، على "تويتر"، أنه "لا يوجد أي حدث خاص على الرغم من التقارير اللبنانية"، ومشيرا إلى "العودة إلى الحياة الطبيعية"؛ قبل أن يقوم بحذف التغريدة لاحقا.

من جانبه، قال المحلل العسكري في موقع "واللا" الإسرائيلي، أمير بوحبوط، إن "الجيش يفحص التقارير الواردة عن انفجار قرب الحدود مع لبنان". مرجحا أن يقوم المتحدث العسكري بنفي التقارير وإعلان "العودة إلى الروتين".