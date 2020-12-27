إصابة خطيرة لعامل سقط من علو بمنطقة القدس

أصيب شاب، يبلغ من العمر 25 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في منطقة القدس، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أنه "تلقينا بلاغا في الساعة 10:05 حول سقوط عامل من علو في ورشة بناء قرب مفرق ’كيرم’، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصاب عانى جراحا خطيرة في أنحاء جسده".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هداسا عين كارم" لاستكمال العلاج.

وشرعت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، بلغ 64 عاملا، غالبيتهم فلسطينيون وأجانب.