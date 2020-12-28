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نتنياهو يبحث مع بوتين "الأوضاع في سورية"

تاريخ النشر: 28/12/2020 - 18:56

نتنياهو يبحث مع بوتين "الأوضاع في سورية"
نتنياهو وبوتين (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "تطورات الأوضاع في سورية، والتعاون في مجال مكافحة جائحة فيروس كورونا"، في محادثة هاتفية أجريت اليوم الإثنين، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو وآخر صدر عن الكرملين.

وذكر الكرملين أن "بوتين ونتنياهو أجريا محادثات هاتفية تطرقا فيها إلى القضايا الملحة للعلاقات الروسية الإسرائيلية في مجالات مختلفة"، حيث "أكدا تصميمهما المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب، بما في ذلك في سياق مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".

وأضاف الكرملين أنه تم خلال المكالمة "بحث القضايا الإقليمية بالتركيز على بعض جوانب تطورات الأوضاع في سورية"، ولقت إلى أن "بوتين ونتنياهو تبادلا التهاني بمناسبة أعياد رأس السنة واتفقا على الاستمرار في الاتصالات الثنائية".

وفي بيان صدر عن مكتب نتنياهو، جاء أن الأخير "تحدث هذا المساء هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهنأه ومواطني روسيا بمناسبة حلول عيد النوفي جود (السنة الجديدة - باللغة الروسية)".

وأضاف أنه "تحدث الاثنان حول الوضع في سورية، وحول التطورات التي تشهدها المنطقة والخطوات الضرورية لزيادة الاستقرار فيها".

ونقل بيان نتنياهو عن بوتين قوله "إننا نعتبر علاقاتنا الودية مع إسرائيل أمرًا في غاية الأهمية، ونتطلع إلى توسيع رقعة عملنا المشترك خلال العام المقبل، مما سيشكل استمرارًا وتعزيزًا للعلاقة التي تربط الدولتين، وكذلك إلى التعاون في معالجة القضايا الشائكة المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي".

وأضاف بوتين، بحسب مكتب نتنياهو، أنه "لا يساورني الشك أن هذا الأمر سيتوافق مع المصالح الرئيسية لكلا شعبينا وسيخدم الاحتياجات الأمنية والاستقرار في الشرق الأوسط".

وخلال الفترة الماضية تصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية ضد أهداف تقول إنها تابعة لإيران في سورية. وسط تهديدات بمنع التموضع العسكري لإيران وقوات مسلحة موالية لها في سورية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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