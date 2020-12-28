وزارة الصحة تتجه لإلغاء فرض العزل الفندقي على العائدين من الخارج

تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية التوصية على عدم تجديد القرار بفرض الحجر الفندقي الإلزامي على العائدين من الخارج، وفق ما جاء في تصريحات صدرت عن مسؤولين في الوزارة، اليوم الإثنين، علما بأن القرار ساري المفعول حتى الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وفي تصريحات للقناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، قال نائب وزير يوآف كيش، إنه "على ضوء السيناريو الذي يُرجّح أن اللقاحات فعالة ضد طفرة كورونا، يجب وقف فرض العزل الفندقي ونقل العائدين من الخارج إلى العزل المنزلي".

من جانبه، قال المدير العام لوزارة الصحة، بروفيسور حيزي ليفي، في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت")، إن "وزارة الصحة تدرس ما إذا كانت ستستمر في فرض العزل في الفنادق للعائدين من الخارج"، وأضاف "لست متأكدًا من وجود أي حاجة لفنادق العزل".

وإذا تقرر عدم تمديد القرار الذي صدر لمدة 10 أيام والذي ينص على فرض العزل في فنادق تابعة للجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، على جميع العائدين من الخارج، من كافة الدول، ولمدة 10 أيام (للأشخاص الذين يوافقون على إجراء فحصين لتشخيص الإصابة بكورونا) أو 14 يومًا (للأشخاص الرافضين لإجراء فحوصات).

وفي هذا السياق، كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) أن 46% الأشخاص الذين عادوا إلى البلاد خلال الأيام الماضية لم يخضعوا للحجر الفندقي، على الرغم من القرار الحكومي الصادر في هذا الشأن.

وأشارت مسؤول في وزارة الصحة إلى أنه "في هذه المرحلة، لا يوجد سبب لتمديد الإلزام بالعزل الفندقي"، ولفتت مصادر في الوزارة إلى أن وزير الصحة، يولي إدلشتاين، "لن يتمسك بتمديد القرار إذا قدمت له بيانات تشير إلى عدم وجود فائدة وفعالية للقرار".

وفي وقت سابق، اليوم، صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست، على تعليمات وإجراءات الإغلاق الثالث للحد من كورونا والذي دخل حيز التنفيذ، مساء الأحد، بعد أن صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية، فيما دخلت حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا أسبوعها الثاني، وسط الارتفاع المتواصل بالإصابات ومؤشر العدوى بالبلاد.

وتواصلت الخلافات بين أعضاء اللجنة، وعلى الرغم من ذلك تم إقرار تعليمات وقيود الإغلاق، بحيث صوت إلى جانب تعليمات الإغلاق الثالث ثمانية مقابل سبعة أعضاء صوتوا ضد الإجراءات، فيما تم رفع التقييدات عن مطاعم الوجبات الجاهزة والسماح لها بالعمل لمدة أسبوع، بحسب نظام الطلبيات والإرساليات.