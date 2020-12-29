أم الفحم: مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق

لقي الشاب محمد شاكر إغبارية مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لحادث طرق بين دراجة نارية وسيارة في مدينة أم الفحم، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل أن حادث الطرق وقع على شارع "القدس" في أم الفحم، ما أسفر عن مصرع سائق الدراجة النارية في المكان.

ضحية الحادث محمد شاكر إغبارية

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للمصاب في المكان؛ بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .

ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 300 شخصا بينهم 99 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم.

هذا، ووفقا للمعطيات نفسها فإن 68 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث دراجات نارية منذ مطلع العام.