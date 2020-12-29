إصابة خطيرة بحادث بين دراجة نارية وشاحنة وسط البلاد

أصيب شاب، يبلغ من العمر 25 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق بين دراجة نارية وشاحنة في "رمات غان" وسط البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "في تمام الساعة 10:00 تلقينا بلاغا حول حادث طرق بين دراجة نارية وشاحنة في شارع ’هحشمونئيم’ في رمات غان".

وأضاف أن "الطاقم الطبي قدم الإسعافات الأولية لسائق الدراجة النارية، إذ عانى جراحا خطيرة في منطقة الرأس، وجرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى ’إيخيلوف’ لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 300 شخصا بينهم 99 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم.