  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة بحادث بين دراجة نارية وشاحنة وسط البلاد

تاريخ النشر: 29/12/2020 - 10:43

إصابة خطيرة بحادث بين دراجة نارية وشاحنة وسط البلاد
من مكان الحادث (تصوير مصادر طبية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ من العمر 25 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق بين دراجة نارية وشاحنة في "رمات غان" وسط البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "في تمام الساعة 10:00 تلقينا بلاغا حول حادث طرق بين دراجة نارية وشاحنة في شارع ’هحشمونئيم’ في رمات غان".

وأضاف أن "الطاقم الطبي قدم الإسعافات الأولية لسائق الدراجة النارية، إذ عانى جراحا خطيرة في منطقة الرأس، وجرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى ’إيخيلوف’ لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 300 شخصا بينهم 99 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حوادث الطرق
#دراجة نارية
#وسط البلاد

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء جنوبي البلاد
إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء جنوبي البلاد

2020-12-29

الحبس 9 أعوام لشاب من الرملة أدين بالتسبب بوفاة طفل دهسا
الحبس 9 أعوام لشاب من الرملة أدين بالتسبب بوفاة طفل دهسا

2020-12-29

وفاة 3 مرضى بكورونا من طرعان وكفر كنا ودير حنا
وفاة 3 مرضى بكورونا من طرعان وكفر كنا ودير حنا

2020-12-29

الأكثر قراءة

قتيلان في شارع 6 واللد

قتيلان في شارع 6 واللد

2020-12-28
تقرير: اعتقال سما عبد الهادي

تقرير: اعتقال سما عبد الهادي "دي جي" حفل مقام النبي موسى

2020-12-28
حفل مقام النبي موسى مُنح تصريحا:

حفل مقام النبي موسى مُنح تصريحا: "يسرّنا إبلاغكم بموافقة الوزارة"

2020-12-28
كيف تمكن الجناة من تنفيذ جريمتهم في شارع 6 رغم تواجد الشرطة؟

كيف تمكن الجناة من تنفيذ جريمتهم في شارع 6 رغم تواجد الشرطة؟

2020-12-28
اللد: مقتل سلمان الزبارقة بجريمة إطلاق نار

اللد: مقتل سلمان الزبارقة بجريمة إطلاق نار

2020-12-28