إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء جنوبي البلاد

أصيب عامل في ورشة بناء ببلدة كريات غات، جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" أن مضمدين ومسعفين قدموا العلاجات الأولية للمصاب (20 عاما) ونقلوه بحالة خطيرة وغير مستقرة إلى مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع لاستكمال العلاج، علما أن إصابته في الرأس.

وفي حادث عمل آخر قرب الرملة، أصيب عاملان (25 و33 عاما) بجروح متفاوتة إثر سقوطهم في بئر خلال أعمال بناء في "بئر يعكوف".

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية لمصابين عانيا جراحا متوسطة في أنحاء جسديهما، ثم أحيلا على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادثين إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، بلغ 64 عاملا غالبيتهم فلسطينيون وأجانب.