إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية بحادث قرب عيلبون

أصيب شاب، يبلغ من العمر 24 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق في شارع 806 بمحاذاة مفرق الحمرة بالقرب من عيلبون، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا في الساعة 9:11 حول وقوع حادث طرق بين سيارة خصوصية ودراجة نارية بالقرب من مفرق الحمرة، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لشاب عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، بواسطة مروحية طبية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.