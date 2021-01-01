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إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية بحادث قرب عيلبون

تاريخ النشر: 01/01/2021 - 09:43

إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية بحادث قرب عيلبون
(توضيحية- تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب، يبلغ من العمر 24 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق في شارع 806 بمحاذاة مفرق الحمرة بالقرب من عيلبون، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا في الساعة 9:11 حول وقوع حادث طرق بين سيارة خصوصية ودراجة نارية بالقرب من مفرق الحمرة، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لشاب عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، بواسطة مروحية طبية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#عيلبون
#شارع 806
#مفرق الحمرة
#سيارات
#حوادث الطرق
#دراجات نارية

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