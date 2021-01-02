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الصحة الفلسطينية: 25 وفاة بكورونا و1,064 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 02/01/2021 - 13:58

الصحة الفلسطينية: 25 وفاة بكورونا و1,064 إصابة جديدة
توضيحية من الخليل (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 25 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 1,064 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 1,477 حالة تعاف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية (حالة في طولكرم، و4 حالات في رام الله، و3 حالات في ضواحي القدس، وحالة في جنين، وحالتان في نابلس، و3 حالات في الخليل)، و11 حالة وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: أريحا - 12، سلفيت - 22، طولكرم - 43، رام الله - 102، ضواحي القدس - 17، بيت لحم - 29، جنين - 55، نابلس - 42، الخليل - 25، قلقيلية - 5، طوباس - 8، بالإضافة إلى 704 إصابات في قطاع غزة.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.6%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 119 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#مي كيلة

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