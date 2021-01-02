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مصرع سائق دراجة نارية في حادث وسط البلاد

تاريخ النشر: 02/01/2021 - 14:42

مصرع سائق دراجة نارية في حادث وسط البلاد
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي شخص (54 عاما) مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث طرق ذاتي على شارع 4313 بمحاذاة محور طرق "نس تسيونا" وسط البلاد، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا حول وقوع حادث طرق نتيجة انزلاق دراجة نارية، إذ لم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاة المصاب متأثرا بجروحه الخطيرة".

وفي حادث منفصل، أصيب رجل في الستينيات من عمره بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر انزلاق دراجة نارية في منطقة مفتوحة بالقرب من حيفا.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حوادث الطرق
#دراجة نارية

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