كورونا المجتمع العربي: 45 وفاة و5,112 إصابة جديدة في أسبوع

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الأحد، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة 77008 إصابات، إذ بلغت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في البلاد 17.7%؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي بنحو 5112 إصابة جديدة، في المقابل وعلى مستوى البلاد بلغ عدد الإصابات 33064 إصابة جديدة في الفترة نفسها، إذ انخفضت نسبة الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي في البلدات العربية إلى 15.5% من مجمل المصابين الجدد في البلاد.

وبالنسبة للحالات النشطة في البلدات العربية فقد ارتفعت إلى 9074، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد جرى تسجيل 52313 حالة نشطة إذ انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو 17.3% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

وارتفع عدد الوفيات في المجتمع العربي خلال الأسبوع الماضي بـ45 حالة ليبلغ مجمل الوفيات 526 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بـ181 حالة في الفترة نفسها ليبلغ مجمل الوفيات في البلاد 3389، إذ بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية من مجمل الوفيات خلال الأسبوع الماضي 24.9% من الوفيات فيما بلغت 15.5% من مجمل عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة.

وجرى تسجيل ارتفاع في عدد الحالات الخطيرة بالبلدات العربية، إذ بلغ مجمل الحالات الخطيرة 181 منها 52 حالة خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي، في المقابل وعلى مستوى البلاد ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 704 حالات منها 128 حالة خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

هذا، وتتواجد 34 بلدة عربية في المنطقة الحمراء وهي كل من: الكعبية، الجش، مجد الكروم، نحف، كوكب أبو الهيجاء، المشهد، أبو غوش، دير حنا، الرامة، طمرة، طرعان، عين ماهل، كابول، إكسال، الناصرة، كفر كنا، كفر قاسم، عبلين، الرينة، جديدة المكر، دالية الكرمل، أم الفحم، عسفيا، كفر ياسيف، شعب، المغار، كفر مندا، بيت جن، أبو سنان، وادي سلامة، الناعورة، إبطن، عرب الهيب، سولم بالإضافة إلى 26 بلدة في المنطقة البرتقالية.