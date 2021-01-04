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مصرع عامل في أسدود

تاريخ النشر: 04/01/2021 - 16:16

مصرع عامل في أسدود
حادث العمل في أسدود (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شخص، يبلغ من العمر 70 عاما، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في أسدود، وسط البلاد، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 15:23 حول سقوط جسم ثقيل على عامل خلال عمله في مصنع بأسدود، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان".

وفي حادث عمل آخر، أصيب شاب (35 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله بورشة بناء في موديعين، وسط البلاد.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "تل هشومير" لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حوادث العمل

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