جريمة القتل على شارع 6: تمديد اعتقال 5 مشتبهين من اللد

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم الثلاثاء، اعتقال 5 مشتبهين من اللد بالضلوع في جريمة قتل الفتى عمر أبو صعلوك (15 عاما) خلال سفره بسيارة برفقة سيارات شرطة على شارع 6.

ووفقا لقرار المحكمة، فإنه جرى تمديد اعتقال 4 مشتبهين تتراوح أعمارهم بين 21 و28 عاما لغاية يوم 13 كانون الثاني/ يناير؛ فيما جرى تمديد اعتقال المشتبه الأخير (33 عاما) بيومين من ثم إحالته للحبس المنزلي خارج مدينة اللد.

وأصدرت المحكمة في وقت سابق أمر حظر نشر حول مجرى التحقيق وهوية المشتبهين في الجريمة؛ وخلال جلسة اليوم سمحت بنشر أسماء المشتبه بهم من عائلة واحدة وهم حسن وأنس ومحمد ومؤمن وجميل الزبارقة.

ووقعت جريمة القتل يوم 28 كانون الأول/ ديسمبر، إذ أسفرت حينها عن مقتل الفتى أبو صعلوك وإصابة ابن عمه بجروح حرجة وكلاهما من اللد، في جريمة إطلاق نار على شارع 6 قرب كفر قاسم رغم توفر حماية شرطية لهما، بعد ساعات من جريمة قتل سلمان الزبارقة في مدينة اللد.

ومما يذكر أن 3 سيارات شرطة رافقت السيارة في طريقها إلى كفر قاسم في أعقاب جريمة القتل في اللد، إلا أن الشرطة فشلت بتوفير الحماية للسيارة، إذ أطلق الجناة النار عليها وهربوا أمام أعين الشرطة؛ ولاحقا جرى اعتقال المشتبه بهم على خلفية النزاع الدموي بين عائلتين.