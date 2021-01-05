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النقب: رضيعة بحالة خطيرة واعتقال والدتها

تاريخ النشر: 05/01/2021 - 09:47

النقب: رضيعة بحالة خطيرة واعتقال والدتها
مستشفى سوروكا (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اعتقلت الشرطة صباح اليوم، الثلاثاء، شابة عربية في العشرينيات من عمرها من منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة التنكيل برضيعتها والتسبب بإصابتها بجراح خطيرة.

وجاء في بيان للشرطة أنها "تلقت بلاغا يوم أمس من مستشفى ’سوروكا’ في بئر السبع، حول وصول رضيعة في عامها الأول من إحدى البلدات العربية بمنطقة النقب بحالة خطيرة".

وادعت أنها "شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادثة واعتقلت والدة الرضيعة بشبهة التسبب بإصابة الرضيعة وإهمال رعايتها".

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في بئر السبع بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه بها على ذمة التحقيق.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#النقب
#تنكيل

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