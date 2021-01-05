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كورونا في المجتمع العربي: 11 حالة وفاة و2163 إصابة خلال يومين

تاريخ النشر: 05/01/2021 - 14:26

كورونا في المجتمع العربي: 11 حالة وفاة و2163 إصابة خلال يومين
صورة توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الثلاثاء، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة 79171 إصابة، في حين بلغ مجمل الإصابات في البلاد 450782، إذ بلغت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في البلاد 17.6%؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع بنحو 2163 إصابة جديدة، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد بلغ عدد الإصابات 14915 إصابة جديدة في الفترة نفسها، وبهذا بلغت نسبة الإصابات الجديدة منذ مطلع الأسبوع في البلدات العربية نحو 14.5% من مجمل المصابين الجدد في البلاد.

يتبع...

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#كورونا
#المجتمع العربي
#فيروس كورونا
#الهيئة العربية للطوارئ

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