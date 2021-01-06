أنصار ترامب يقتحمون مقر الكونغرس ووقف أعمال الجلسة الخاصة

توقفت أعمال الجلسة المشتركة الخاصة لمجلسي النواب والشيوخ للمصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية، مساء الأربعاء، فيما أعلن عمدة بلدية واشنطن فرض حظر للتجول، اعتبارا من الساعة السادسة مساءً (الواحدة فجرا في توقيت القدس)، في ظل اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس وإطلاق النار في قاعتي مجلس الشيوخ والنواب لحماية المشرعين.

وتجاوز متظاهرون داعمون لترامب حواجز الأمن في مبنى الكابيتول. وتقدم آلاف المتظاهرين نحو مقر الكونغرس ما أجبر المشرعين على رفع جلسة المصادقة على فوز بايدن، فيما أشهر عناصر الشرطة مسدساتهم داخل مجلس النواب وأطلقوا النيران لحماية المشرعين.

مشرعون يستلقون على الأرض في الكونغرس وسط إطلاق النار (أ ب)

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، رفض طلبًا من مسؤولي العاصمة واشنطن، لنشر قوات الحرس الوطني التابعة للجيش في مبنى الكونغرس؛ فيما أفادت شبكة "سي إن إن" بأن شرطة واشنطن طلبت دعما أمنيا إضافيا.

وأمرت الشرطة بإخلاء أبنية في مقر الكونغرس الأميركي في مواجهة متظاهرين مؤيدين لترامب تجاوزوا الحواجز الأمنية عند درج الكابيتول، وأفادت تقارير بأن عناصر شرطة أصيبوا خلال المواجهات العنيفة والصدامات مع الآلاف من أنصار ترامب.

Trump protesters just discharged a fire extinguisher outside Senate chamber. Many protesters are inside building, and most people are hiding from them pic.twitter.com/0y2sk8LHWd — Steven Nelson (@stevennelson10) January 6, 2021

ووجهت شرطة الكونغرس الأوامر إلى الموظفين بمغادرة مبنى كانون وجناح آخر كبير يضم مكاتب، بعدما دعا ترامب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز بايدن خلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونغرس في واشنطن.

وقال النائب دان كيلدي من داخل المجلس إن "أمن المجلس وشرطة الكابيتول أشهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة". وأضاف "صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز".

وقالت النائبة نانسي مايس في "تغريدة": "لقد أخليت مكتبي للتو في مبنى كانون بسبب تهديد قريب. ونرى الآن محتجين يهاجمون شرطة الكابيتول"، وسط تأكيد أن "عدد من المحتجين من أنصار ترامب يدخلون داخل مبنى الكونغرس بعد اقتحام الحواز".

BREAKING: Protesters are on the Senate floor now: pic.twitter.com/k4Q0ln8pZs — Frank Thorp V (@frankthorp) January 6, 2021

,قال عضو في الكونغرس، جيم هايمز، إن "غازا مسيلا للدموع" استخدم في القاعة المستديرة في الكابيتول بعدما اقتحم متظاهرون مؤيدون لترامب المبنى احتجاجا على هزيمته.

وأفادت المصادر بوجود دخان في الجو في القاعة المستديرة الواقعة تحت قبة الكابيتول التي احتشد فيها أكثر من مئة محتج.

وكتب النائب الديموقراطي هايمز "طلبت منا الشرطة إخراج الأقنعة الواقية من الغاز بعد استخدام الغاز المسيل للدموع في القاعة المستديرة".

نائب الرئيس الأميركي لن يعارض المصادقة على فوز بايدن

وقال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، اليوم الأربعاء، إنه لن يعارض المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية مبررا ذلك بـ"قيود" يفرضها الدستور. وجاءت خطوة بنس على الرغوم الضغوطات التي مارسها ترامب حتى اللحظات الأخيرة.

بنس في الجلسة المشتركة (أ ب)

من جانبه، حذر زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، زملاءه، من مغبة رفض المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية متحدثا عن خطر "قاتل" للنظام الديمقراطي.

وعرض بنس حججه في رسالة نشرها قبيل بدء جلسة الكونغرس الخاصة بتسجيل النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكان ترامب الذي يرفض الاعتراف بهزيمته، قد طلب من بنس، الذي يترأس هذه الجلسة، رفض الاعتراف بفوز الديمقراطي بايدن.

Whoa: Trump supporters going at it with the police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College ballots inside pic.twitter.com/LiQhaa5KkQ — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021

لكن بموجب الدستور، دور بنس بروتكولي بحت فهو يقوم على "فتح" الشهادات المرسلة من كل من الولايات الأميركية الخمسين، لنقل أصوات الناخبين الكبار.

ووحدهم أعضاء الكونغرس يمكنهم الاعتراض على النتائج.

في تغريدة له، هاجم ترامب بنس بعد رفضه الاعتراض على النتائج، وقال "لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة للقيام بما كان ينبغي القيام به لحماية بلدنا ودستورنا".

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

وقد أقدم مشرعون مؤيدون لترامب على ذلك بعيد بدء الجلسة الخاصة للكونغرس، الأربعاء. فقد عبر عضو في مجلس النواب وآخر في مجلس الشيوخ خطيا عن اعتراضهما على نتائج ولاية أريزونا.

ووفقا للقواعد المرعية، انسحب أعضاء الكونغرس إلى قاعة كل من المجلسين لمناقشة الأمر لمدة ساعتين كحد أقصى. وسيصوتون بعد ذلك على المصادقة على النتائج التي تحتاج إلى غالبية أصوات بسيطة.

وينبغي إقرار الاعتراضات في المجلسين، لاعتمادها، لكنها لا تملك أي فرصة في ذلك لأن الديموقراطيين يسيطرون على مجلس النواب.

وقد يتكرر هذا الإجراء مع نتائج ولايات أخرى، حيث النتائج متقاربة أكثر، مثل بنسيلفانيا وجورجيا، الأمر الذي سيؤخر المصادقة على فوز المرشح الديمقراطي.

وأكد ماكونيل خلال جلسة الكونغرس أنه "في حال أُبطلت نتيجة الانتخابات استنادا إلى مجرد ادعاءات من الخاسرين سيدخل نظامنا الديمقراطي في دوامة قاتلة".

كما اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الذين يعترضون على فوز بادين في الانتخابات يدعمون "محاولة انقلاب".

وقال: "للأسف يظن بعض عناصر الحزب الجمهوري أن استمراريتهم السياسية رهن بمشاركتهم في محاولة انقلاب".