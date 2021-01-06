كفر قرع: تشييع جثمان الشاب مصاروة ضحيّة جريمة القتل

شيّعت جماهير غفيرة جثمان الشّاب سليمان مصاروة، ضحية جريمة القتل، التي ارتُكبَت أمس الثلاثاء، في كفر قرع إلى مثواه الأخير.

وانطلقت الجنازة من بيت الشاب مصاروة بعد الصلاة عليه، ومن ثم اتّجهت إلى مقبرة البلدة بمشاركة حشود كبيرة.

وقرر المجلس المحلي واللجنة الشعبية في القرية، تنظيم مسيرة غضب تنطلق من المقبرة، على أن تنتهي بمظاهرة على المفرق الرئيسيّ لكفر قرع.

وقُتل الشاب مصاروة (25 عاما) بالإضافة إلى إصابة ساهر حوشية من بلدة اليامون في منطقة جنين بجراح حرجة، إثر تعرّضهما لجريمة إطلاق نار في كفر قرع، قبيل انتصاف ليل أمس الثلاثاء، ليرتفع عدد ضحايا آفتَي الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ بداية العام الجديد، إلى 3 أشخاص خلال 5 أيام فقط.

أثناء أداء الصلاة على جثمان الشاب (تصوير: "عرب 48")

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهما للمستشفى لاستكمال تلقي العلاج، ليُعلَن عن وفاة أحدهما هناك، فيما أحيل المصاب حوشية في وقت لاحق إلى مستشفى "تل هشومير" في أعقاب تدهور حالته التي وصفت بالحرجة، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية من ثم إلى غرفة العلاج المكثف.

جانب من التشييع (تصوير: "عرب 48")

والشاب مصاروة، هو ابن رئيس المجلس المحلي السابق لكفرقرع، نزيه مصاروة، وأن والدته منتهى مديرة مدرسة "المستقبل" الابتدائية في البلدة. كما عُلم أن لمصاروة شقيقتان.

وبمقتل الشاب مصاروة ارتفع عدد ضحايا آفتَي الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ بداية العام الجديد، إلى 3 أشخاص خلال 5 أيام فقط، إذ شهد مطلع العام الجديد 2021 استمرار أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي، إذ قتل في اليوم الثاني من العام فواز دعاس (56 عاما) في جريمة طعن بمدينة الطيرة بعد ساعات من مقتل الشاب وسام مأمون رباح (21 عاما) في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام المنقضي (2020)؛ 100 ضحية بينها 16 امرأة، لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.