"الحكومة الإسرائيلية سلمت السلطة الفلسطينية لقاحات كورونا سرًا"

قالت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية، سلمت السلطة الفلسطينية في السر، العشرات من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الماضية.

وقال مراسل القناة للشؤون الفلسطينية، غال بيرغر، إن اللقاحات نقلت باتفاق مسبق بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ومخصصة لما وصفه بـ"الحالات الإنسانية الاستثنائية الطارئة". ولفت إلى أن المعلومات حول الجهة الإسرائيلية التي أوعزت بنقل اللقاحات للسلطة الفلسطينية، غير متوفرة.

ونقلت القناة الرسمية الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية، قولها إنه "لم يتم استخدام اللقحات التي تسلمناها من الجهات الإسرائيلية"، مشددين على أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "لم يتلق اللقاح حتى هذه الآن".

وبحسب القناة، فإن السلطة الفلسطينية بطلب رسمي للحصول على ما وصفه بـ"كميات كبيرة من اللقاحات"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، وجّهت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، اليوم، دعوة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتوفير اللقاح للفلسطينيين في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة

يذكر أن القانون الدولي يلزم إسرائيل بذلك، كما بيّنت المنظمة.

وتأتي هذه الدعوة على الرغم من أن السلطة الفلسطينية لم تطلب علنا المساعدة من إسرائيل امدادها باللقاح.

وقالت منظمة العفو إن "على إسرائيل التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة محتلة وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات كوفيد - 19 بشكل متساو وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، الإثنين، أنها تتوقع الحصول على أولى جرعات اللقاح الشهر المقبل من خلال برنامج "كوفكس" المدعوم من الأمم المتحدة، موضحة أنه سيتم استخدامها لتطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.