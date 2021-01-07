الاشتباه بإصابة قادمين من الخارج بطفرة كورونا الجنوب أفريقية

وتشتبه وزارة الصحة الإسرائيلية بأن مصابين بفيروس كورونا قادمين من جنوب أفريقيا، ينقلون السلالة الجديدة للفيروس التي انتشرت في جنوب أفريقيا، بحسب ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية ("ريشيت بيت")، مساء اليوم، الخميس. ونقلت عينات من المصابين إلى مختبر وراثي للتعرف على سلالة الفيروس.

تثير إمكانية اكتشاف طفرات جديدة لفيروس كورونا تكون مقاومة للقاحات، مخاوف المسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية، وعلى الرغم التقارير التي تشير إلى أن اللقاحات فعالة ضد الطفرة البربطانية لفيروس كورونا المستجد، إلى إن طفرات أخرى، كالتي اكتشفت في جنوب أفريقيا، أو الطفرة التي تم الإبلاغ عنها اليوم، في البرازيل، من شأنها أن تؤخر إمكانية التوصل إلى حصانة القطيع وتمديد أجل القيود المفروضة للسيطرة على الفيروس.

كانت مسؤولة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة، د. شارون إلروعي، وأوضحت خلال مناقشات في لجنة الدستور بالكنيست، أن الدراسات الأولية تثير مخاوف بشأن فعالية لقاح كورونا للمصابين بالسلالة الجنوب أفريقية.

وفي سياق متصل، قررت الحكومة الإسرائيلية، البدء بحملة لتطعيم أعضاء الهيئات التدريسية والعاملين في المؤسسات التعليمية.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القرار جاء ضمن تفاهمات بين الليكود و"كاحول لافان"، تشمل إمتناع "كاحول لافان"، عن تعطيل عملية إقرار الأنظمة الحكومة الأخيرة المتعلقة بالإغلاق المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.