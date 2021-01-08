وفاة طفلة واعتقال والديها من النقب

توفيت رضيعة، تبلغ من العمر عاما ونصف، من سكان إحدى البلدات العربية في منطقة النقب في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع، صباح اليوم الجمعة.

ووفقا للتفاصيل المتوفرة فإن الطفلة بحسب الشبهات سقطت عن سرير غير ملائم لجيلها، بعدما تركتها والدتها دون رقابة.

ومددت المحكمة اليوم اعتقال والديْ الطفلة لمدة 3 أيام بشبهة التسبب في وفاتها.

ومما يذكر أن الطفلة كانت قد أحيلت مساء الإثنين الماضي بحالة خطيرة إلى مستشفى "سوروكا"، بيد أنه جرى إقرار وفاتها بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياتها.