الصحة الإسرائيلية: تشخيص 4 إصابات بالطفرة الجنوب أفريقية لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، أنها سجلت 4 إصابات بالطفرة الجنوب أفريقية لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان صدر عنها، أن الطفرة الجديدة اكتشفت من سلالتي عدوى، وذلك بعد فحص 15 عينة في المختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة.

وذكرت الوزارة أن سلالتي العدوى الأولى تعود لشخص عائد من جنوب أفريقيا، والثانية مصدرها عائلة كانت قد أصيبت بعد مخالطة عائد من جنوب أفريقيا.

وذكرت أن اكتشاف الإصابات جاء في إطار حملة قادتها الوزارة بهدف الكشف المبكر عن الطفرة ومنع انتشارها في البلاد.