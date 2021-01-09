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سخنين: إصابة خطيرة لشاب إثر شجار

تاريخ النشر: 09/01/2021 - 10:38

سخنين: إصابة خطيرة لشاب إثر شجار
منظر عام في سخنين (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ من العمر 29 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في شجار بمدينة سخنين، صباح اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 9:30 حول وقوع شجار في سخنين، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصاب عانى جراحا حرجة في القسم العلوي من جسده".

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار، واعتقلت مشتبها (18 عاما) وهو قريب المصاب بالضلوع في الجريمة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سخنين
#شجار
#العنف والجريمة

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