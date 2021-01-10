تظاهرة في نوف هجليل تطالب بالكشف عن ملابسات مصرع شاب من يافة الناصرة

نظمت صباح اليوم، الأحد، تظاهرة احتجاجية أمام بلدية "نوف هجليل" في أعقاب وفاة الشاب جورج نسيم حلو في حادث طرق قبل نحو الشهر ونصف على الشارع الالتفافي الناصرة- نوف هجليل.

وجاءت هذه الوقفة احتجاجا على عدم محاسبة مراقبي البلدية الذين لاحقوا الضحية دون أي مبرر أو سبب، ما أدى إلى مصرعه وإصابة شاب آخر كان برفقته بجروح وصفت بأنها حرجة آنذاك.



وشارك في التظاهرة العشرات من عائلة ضحية حادث الطرق وعدد من النشطاء بالإضافة إلى رئيس مجلس محلي يافة الناصرة، ماهر خليلية.

ولقي الشاب جورج حلو (19 عاما) وهو من سكان يافة الناصرة، مصرعه، في حادث طرق وقع بالقرب نوف هجليل، بينما كان يقود دراجة نارية، في أعقاب مطاردة مع مراقبي بلدية نوف هجليل.

وقالت عائلة حلو إن "الحادث وقع نتيجة تصرف غير مسؤول من قبل مراقبي بلدية نوف هجليل، الذين قاموا بتخويف وترهيب الشاب الذي كان يقود دراجة نارية، وقاموا بمطاردته بسيارة تابعة للبلدية، وقد جرت المطاردة بشكل مخالف للقانون، بحسب المعلومات المتوفرة لدى العائلة".

وأوضحت العائلة أن "المطاردة بدأت داخل منطقة نفوذ بلدية ‘نوف هجليل‘، واستمرت إلى خارج مناطق نفوذها، وأسفرت عن اصطدام الدراجة النارية التي كان يقودها الضحية، بمركبة خصوصية، ما أدى إلى مصرعه".

ويقول منظمو التظاهرة إن "الحادث تحول إلى قضية رأي عام نظرا إلى عدم قيام الشرطة بواجبها في تقديم المتسببين بالحادث إلى المحاكمة، ونتيجة مماطلة بلدية نوف هجليل وتجاهلها لمأساة عائلة الفقيد من يافة الناصرة"، مشددين على أن التظاهرة بمثابة "صرخة مدوية من أجل إحقاق الحق وتطبيق العدالة".