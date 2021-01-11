الصحة الفلسطينية: 12 وفاة و928 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 12 حالة وفاة و928 إصابة جديدة بكورونا و1355 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إنه "تم تسجيل 4 حالات وفاة في الضفة الغربية: "دورا (1)، نابلس (1)، رام الله والبيرة (1)، ضواحي القدس (1)"، قطاع غزة 6 وفيات.، وحالتي وفاة في مدينة القدس".

وأشارت الكيلة إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (26)، قلقيلية (12)، نابلس (61)، سلفيت (33)، طولكرم (51)، ضواحي القدس (30)، جنين (53)، أريحا والأغوار (7)، الخليل (54)، رام الله والبيرة (95)، بيت لحم (32)"، قطاع غزة (317)، مدينة القدس (157)".

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (28)، قلقيلية (18)، نابلس (165)، سلفيت (28)، طولكرم (76)، جنين (40)، أريحا والأغوار (8)، الخليل (24)، رام الله (113)"، قطاع غزة (541)، مدينة القدس (314)".

وأوضحت الوزيرة أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 95 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضا موصولون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.