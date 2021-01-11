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محكمة إسرائيلية تمنع عرض فيلم "جنين جنين" وتأمر بكري بتعويض جندي

تاريخ النشر: 11/01/2021 - 22:37

محكمة إسرائيلية تمنع عرض فيلم "جنين جنين" وتأمر بكري بتعويض جندي
الفنان محمد بكري في المحكمة، شباط الماضي ("عرب 48")
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قضت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الإثنين، بمنع عرض فيلم الفنان محمد بكري، "جنين جنين"، وقضت بدفع بكري مبلغ 175 ألف شيكل تعويضا لأحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، ظهر في الفيلم الذي وثق بإفادات وشهادات حية، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بمخيم جنين استشهد فيها العشرات، خلال عملية "الجدار الواقي" والاجتياح العسكري للضفة الغربية في نيسان/ أبريل 2002.

جاء ذلك في نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي قدمها ضابط إسرائيلي ضد الفنان محمد بكري، وذلك بحجة تشويه سمعته في فيلم "جنين جنين"، وذلك ضمن سلسلة ملاحقات للفنان بكري والتضييق على أعماله التي تكشف جرائم جنود الاحتلال ووحشية قمعهم للفلسطينيين.

وخاض بكري نضالا قضائيا تواصل أكثر من 18 عامًا، بأروقة المحاكم الإسرائيلية رافضا الاعتذار للجنود الذين تقدموا بدعوى قذف وتشهير للمحكمة العليا مطالبين بتعويضات مالية عما ورد بالفيلم من اتهامات بارتكاب المجزرة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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