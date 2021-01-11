وفاة 3 مسنين تأثرا بكورونا في مستشفى نهريا

توفي 3 مسنين بينهم اثنان (74 و94 عاما) من أبو سنان وعكا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى أن "85 مريضا يرقدون لتلقي العلاج في أقسام كورونا، بينهم 64 بحالة خطيرة من ضمنهم 25 بحالة حرجة وهم موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي".

وأضاف أنه "من بين المرضى 17 بحالة متوسطة و4 وصفت حالتهم بالطفيفة".

محطات فحص كورونا اليوم الإثنين

تُقام اليوم، الإثنين، محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وتُقام محطات الفحص وتكون مفتوحة حسب البرنامج التالي:

حرفيش، المركز الجماهيري 09:00-16:00

طمرة، السوق البلدي 09:00-16:00

أم الفحم، السوق البلدي 13:00-18:00

دالية الكرمل، مركز پايس 10:00-17:00

القدس المحتلة:

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 10:00-17:00