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لائحة اتهام ضد قاتل والدته وشقيقه في الرينة

تاريخ النشر: 12/01/2021 - 13:03

لائحة اتهام ضد قاتل والدته وشقيقه في الرينة
الضحيتان سلام ووالدته صبحية طاطور
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد أحمد طاطور من بلدة الرينة على خلفية قتل والدته وشقيقه وإصابة شقيق آخر له بجروح وصفت بأنها خطيرة.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر أقدم المتهم على إطلاق النار على والدته وشقيقيه داخل منزل العائلة، ما أسفر عن مقتل الأم صبحية طاطور وابنها سلام (73 و39 عاما) متأثرين بجراحيهما الخطيرة، فيما أصيب الآخر بجروح وصفت بأنها خطيرة".

كما جاء في لائحة الاتهام أن "المتهم وصل إلى المنزل بنية قتل والدته، إذ دخل المطبخ وبحوزته بندقية صيد تابعة لوالده وأطلق النار عليها مع سبق الإصرار والترصد، وبعد نصف ساعة وصل شقيقه سلام طاطور إلى ساحة المنزل عندها قام المتهم بإطلاق النار عليه، فيما وصل شقيقه الآخر لتقديم المساعدة ودخل المنزل للاتصال بالإسعاف إلا أن المتهم أطلق النار عليه أيضًا وأصابه بجروح خطيرة".

وختمت لائحة الاتهام أن "والد المتهم لاحظ أن المتهم مستمر بجريمته، وفي أعقاب ذلك توجه إليه وتمكن من السيطرة عليه وسحب السلاح منه".

المحامي علاء عثامنة

وعقب محامي المتهم، علاء عثامنة، بالقول إننا "طلبنا من المحكمة تأجيل الملف من أجل دراسة الأدلة، كما أن المحكمة طلبت من المستشفى تقديم تقرير طبي نفسي عن حالة المتهم يوم الجريمة".

وأضاف أن "حالة المتهم سيئة جدا سيما وأنه لا يستطيع التحدث عن الجريمة، لهذا السبب أرسلته المحكمة إلى المستشفى حتى يقدم الأطباء تقريرا عن حالة المتهم النفسية".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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