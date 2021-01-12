ترامب عن محاولات عزله: سخيفة للغاية وتُسبّب غضبا عارما في البلاد

وصف الرئيس الأميركيّ المنتهية ولايته، دونالد ترامب، محاولات عزله بأنها "سخيفة للغاية" وحذّر من أنّها "تسبّب غضبا عارما" لدى أنصاره.

وقال ترامب الذي كان يتحدث لدى مغادرته البيت الأبيض على متن مروحية في زيارة إلى تكساس، إن إجراءات عزله المحتملة في مجلس النواب غدا الأربعاء، هي "استمرار لأكبر حملة مطاردة في تاريخ السياسة".

وفي ما يتعلق بالعزل، قال ترامب إنه "أمر فظيع حقا ما يفعلونه"، إلا أنه أضاف قائلا "لا نريد عنفا. لا (نريد) عنفا أبدا".

وتُعدّ هذه التصريحات، الأولى لترامب إلى الصحافيين منذ الهجوم على مقرّ الكونغرس "كابيتول".

ورأى ترامب أنّ خطابه الأسبوع الماضي أمام أنصاره قبيل الاعتداء على مقرّ الكونغرس كان "مناسبا تماما".

وأشار إلى خطابه في ذاك اليوم وبالأخص "الجملة الأخيرة" منه، معتبرا أنّها "مناسبة تماما". وقال إنّ قرار وسائل تواصل اجتماعي على غرار "تويتر" بوقف حسابه "خطأ كارثيّ".

والأربعاء الماضي، وقعت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس في واشنطن، أسفرت عن مقتل 5 بينهم سيدة وضابط شرطة.

وجاء اقتحام الكونغرس كسابقة خطيرة في الحياة السياسية الأميركية، أثناء انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

وكان تويتر قد حجب، الأربعاء الماضي، تغريدات لترامب وجمّد حسابه لمدّة 12 ساعة وهدّد بغلق هذا الحساب بصورة دائمة في حال استمرّ ترامب في انتهاك قواعد الاستخدام المتعلّقة بالنزاهة المدنية، في إجراءات غير مسبوقة لجأ إليها موقع التواصل الاجتماعي بعد أعمال العنف التي شهدها الكابيتول، ليعلق "تويتر" يوم الجمعة، حساب ترامب، بشكل دائم.

كما علق "فيسبوك" و"سنابتشات" و"تويتش" أيضا حسابات ترامب لمدة غير محددة.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، مارك زاكربرغ، قد أعلن يوم الخميس، أنّ حسابَي ترامب على موقعي فيسبوك وإنستغرام سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمّى ولمدة "أسبوعين على الأقلّ"، وذلك على خلفية الاقتحام.

وقال زاكربرغ في منشور على حسابه في فيسبوك: "نعتبر أنّ السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية".