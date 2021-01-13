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وفاة ساهر حوشية متأثرا بإصابته بإطلاق نار في كفر قرع

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 14:02

وفاة ساهر حوشية متأثرا بإصابته بإطلاق نار في كفر قرع
الضحية ساهر حوشية (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

توفي الشاب ساهر بسام حوشية من بلدة اليامون في منطقة جنين، اليوم الأربعاء، في أحد المستشفيات بالبلاد متأثرا بإصابته الخطيرة في جريمة إطلاق نار بكفر قرع.

ورقد الشاب بحالة حرجة في المستشفى على مدار عدة أيام لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته اليوم بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وكان حوشية قد أصيب بجروح حرجة في جريمة إطلاق نار في كفر قرع يوم 5 كانون الثاني/ يناير، التي أسفرت أيضًا عن مقتل الشاب سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من البلدة.

وشهد مطلع العام الجديد 2021 استمرار أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي، إذ قتل في اليوم الثاني من العام فواز دعاس (56 عاما) في جريمة طعن بمدينة الطيرة بعد ساعات من مقتل الشاب وسام مأمون رباح (21 عاما) في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر؛ ثم وقعت جريمة القتل في كفر قرع.

هذا، وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام المنقضي (2020)؛ 100 ضحية بينها 16 امرأة، لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ساهر حوشية
#كفر قرع
#اليامون
#جنين
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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