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كورونا: 3 وفيات في مشفى نهريا و28 إصابة جديدة بأم الفحم

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 09:35

كورونا: 3 وفيات في مشفى نهريا و28 إصابة جديدة بأم الفحم
مركز التطعيم في أم الفحم (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

سجلت مدينة أم الفحم أمس، الثلاثاء، 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الحالات النشطة إلى 392 حالة؛ فيما بلغ عدد الإصابات لكل 10 آلاف مواطن 52 إصابة، اللون: أحمر ومؤشر كورونا الضوئي 7.8.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه "لا توجد اليوم محطة فحص كورونا في السوق البلدي، في حالة الضرورة يمكن التوجه لأقرب محطة فحص في الفريديس أو الخضيرة من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الرابعة عصرا دون تحويلة طبية".

وأضاف أن "العيادات المختلفة ستبدأ اليوم بإعطاء الجرعة الثانية لحملة التطعيم الأولى، كما تنطلق حملة تطعيم طواقم التربية والتعليم".

مستشفى نهريا: 3 وفيات بسبب كورونا

توفي 3 مسنين بينهم مسن (90 عاما) من عكا وآخر (85 عاما) وصل من بيت للمسن في يركا تأثرا بعدوى فيروس كورونا في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى أن "87 مريضا يرقدون لتلقي العلاج في أقسام كورونا بينهم 61 بحالة خطيرة ومن ضمنهم 22 بحالة حرجة وهم موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي".

وأضاف أن "17 مريضا وصفت حالتهم بالمتوسطة و9 بالطفيفة".

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة فإن "عدد مرضى كورونا في البلاد بلغ 512869 لغاية صباح اليوم، بينهم 3770 حالة وفاة، ومن مجمل الإصابات هناك 1042 حالة وصفت بالخطيرة؛ علمًا أن عدد الحالات النشطة حاليا بلغ 78215، فيما حصل على الجرعة الأولى من التطعيم 1880163 شخصا".

محطات فحص كورونا اليوم الأربعاء

تُقام اليوم، الأربعاء، محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وتُقام محطات الفحص وتكون مفتوحة حسب البرنامج التالي:

يانوح- جث، القاعة الرياضية 14:00-19:00

عكا، ملعب كرة القدم 11:00-17:00

عرابة، القاعة الرياضية 12:00-19:00

الفريديس، القاعة الرياضية 09:00-16:00

الطيرة، بيت الضيافة 11:00-18:00

اللد، المركز الثقافي 09:00-16:00

الرملة، بيت الصداقة 10:00-17:00

القدس المحتلة:

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 10:00-17:00

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أم الفحم
#كورونا
#فيروس كورونا

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