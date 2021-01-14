شفاعمرو: إصابة خطيرة وأخرى متوسطة في جريمة إطلاق نار

أصيب شخصان بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة شفاعمرو، اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، تعرض شخصان لإطلاق عيارات نارية عليهما بالقرب من محطة الوقود في حي عصمان بشفاعمرو.

وقدّمت طواقم طبيّة العلاجات الأولية للمصابين ومن ثم نقلتهما بسيارتي إسعاف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.