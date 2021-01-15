قلنسوة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب بجراح خطيرة، مساء الجمعة، إثر جريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة.

ويبلغ الشاب من العمر 33 عامًا، ونقل إلى مشفى "مئير" لتلقّي العلاج.

وعلم "عرب ٤٨" أن الشاب الذي تعرّض لإطلاق النار يعمل مديرًا لأحد المدارس في المدينة، وسبق أن تعرّض لإطلاق نار.

وشهد مطلع العام الجديد 2021 استمرار أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي، إذ قتل في اليوم الثاني من العام فواز دعاس (56 عاما) في جريمة طعن بمدينة الطيرة بعد ساعات من مقتل الشاب وسام مأمون رباح (21 عاما) في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر؛ ثم وقعت جريمة القتل في كفر قرع.

هذا، وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام المنقضي (2020)؛ 100 ضحية بينها 16 امرأة، لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.