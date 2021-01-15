وفاة 4 مسنين من الجليل تأثرا بكورونا

توفي 4 مسنين بينهم اثنان (83 و77 عاما) من أبو سنان والبقيعة تأثرا بعدوى فيروس كورونا المستجد، في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى أن "82 مريضا يرقدون لتلقي العلاج في أقسام كورونا، إذ وصفت حالة 55 منهم بالخطيرة و15 بالمتوسطة و12 بالطفيفة".

وارتفع عدد الوفيات، منذ مطلع الأسبوع الجاري لغاية الأمس، بـ26 وفاة، وبلغ عدد الوفيات في البلدات العربية 607 وفاة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد لذات الفترة بـ182 وفاة، وبلغ عدد الوفيات في البلاد 3,825، وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية 15.9% من عدد الوفيات في البلاد منذ بدء انتشار فيروس كورونا في شهر آذار/ مارس 2020.

هذا، وبلغ عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية 232 حالة بينها 66 مريضا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي، وفي المقابل على مستوى البلاد ارتفع عدد الحالات الخطرة إلى 1,032 حالة بينها 274 مصابا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.