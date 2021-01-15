  2. محليات
  3. أخبار محلية

وفاة 4 مسنين من الجليل تأثرا بكورونا

تاريخ النشر: 15/01/2021 - 08:47

وفاة 4 مسنين من الجليل تأثرا بكورونا
صورة توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توفي 4 مسنين بينهم اثنان (83 و77 عاما) من أبو سنان والبقيعة تأثرا بعدوى فيروس كورونا المستجد، في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى أن "82 مريضا يرقدون لتلقي العلاج في أقسام كورونا، إذ وصفت حالة 55 منهم بالخطيرة و15 بالمتوسطة و12 بالطفيفة".

وارتفع عدد الوفيات، منذ مطلع الأسبوع الجاري لغاية الأمس، بـ26 وفاة، وبلغ عدد الوفيات في البلدات العربية 607 وفاة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد لذات الفترة بـ182 وفاة، وبلغ عدد الوفيات في البلاد 3,825، وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية 15.9% من عدد الوفيات في البلاد منذ بدء انتشار فيروس كورونا في شهر آذار/ مارس 2020.

هذا، وبلغ عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية 232 حالة بينها 66 مريضا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي، وفي المقابل على مستوى البلاد ارتفع عدد الحالات الخطرة إلى 1,032 حالة بينها 274 مصابا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا
#فيروس كورونا
#مستشفى نهريا
#أبو سنان
#البقيعة

حوارات

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال مشتبهين بجريمة قتل شاب من يركا
اعتقال مشتبهين بجريمة قتل شاب من يركا

2021-01-15

"عدالة" يطالب بتوضيح التعليمات للشرطة والتحقيق فيها
"عدالة" يطالب بتوضيح التعليمات للشرطة والتحقيق فيها

2021-01-15

حالة الطقس: غائم جزئيا وبارد
حالة الطقس: غائم جزئيا وبارد

2021-01-15

الأكثر قراءة

مجلس النواب الأميركيّ يوافق على عزل ترامب

مجلس النواب الأميركيّ يوافق على عزل ترامب

2021-01-14
إسرائيل لبايدن: التحالف مع السعودية ومصر والإمارات أهم من حقوق الإنسان

إسرائيل لبايدن: التحالف مع السعودية ومصر والإمارات أهم من حقوق الإنسان

2021-01-14
إطلاق سراح معتقلي المظاهرة الاحتجاجية ضد نتنياهو بالناصرة

إطلاق سراح معتقلي المظاهرة الاحتجاجية ضد نتنياهو بالناصرة

2021-01-14
تقرير: إسرائيل تضع خططا عسكرية جديدة ضد إيران

تقرير: إسرائيل تضع خططا عسكرية جديدة ضد إيران

2021-01-14
الشرطة: السلاح منتشر بالمجتمع العربي وليس بالمنظمات الإجرامية فقط

الشرطة: السلاح منتشر بالمجتمع العربي وليس بالمنظمات الإجرامية فقط

2021-01-14