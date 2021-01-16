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إدارة بايدن تخطر إسرائيل ببدء مفاوضات سرية مع إيران

تاريخ النشر: 16/01/2021 - 19:57

إدارة بايدن تخطر إسرائيل ببدء مفاوضات سرية مع إيران
عرب ٤٨

أخطرت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مسؤولين إسرائيليين بأنها بدأت اتصالات سريّة وهادئة مع مسؤولين إيرانيين للعودة إلى الاتفاق النووي، بحسب ما ذكر المراسل الأمني للقناة 12، نير دفوري.

ويجري رئيس الموساد، يوسي كوهين، مباحثات في العاصمة الأميركية، واشنطن، التقى خلالها مسؤولين في إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أبرزهم وزير الخارجية، مايك بومبيو. وتنصّ الأعراف الدبلوماسية على ألا يجري كوهين مباحثات مع الإدارة المنتخبة حديثًا قبل تسلّمها الحكم رسميًا، إلا أن القناة 12 ذكرت أن كوهين أجرى مباحثات مع الطاقم الأمني لبايدن.

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