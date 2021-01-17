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أميركا: إطلاق نار بولاية أريزونا وعدة إصابات

تاريخ النشر: 17/01/2021 - 16:24

أميركا: إطلاق نار بولاية أريزونا وعدة إصابات
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أطلق مجهولون النار على مجموعة أشخاص، بساعات فجر اليوم الأحد، في مدينة فينيكس بولاية أريزونا في أميركا.

ونقلت شبكة "إي بي سي" أنه جرى "إطلاق نار في مدينة فينيكس بولاية أريزونا وسقوط عدد من الضحايا".

وفتحت الشرطة تحقيقا في جريمة إطلاق النار التي استهدفت مركزا تجاريا، وقال النقيب، سكوت دوغلاس، من إدارة الإطفاء في فينيكس إن "طواقم الإسعاف والدفاع كانت تعالج عدة ضحايا تم نقلهم إلى المستشفيات المحلية".

وقال دوغلاس إن "ثلاثة أشخاص على الأقل أُصيبوا بالرصاص. وليس من الواضح مدى خطورة إصاباتهم".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أريزونا
#أميركا
#إطلاق نار
#إصابات

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