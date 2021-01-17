  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة لعامل سقط من علو بباقة الغربية

تاريخ النشر: 17/01/2021 - 16:03

إصابة خطيرة لعامل سقط من علو بباقة الغربية
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في مدينة باقة الغربية، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 15:20 حول سقوط عامل من علو في ورشة بناء بباقة الغربية، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصاب عانى جراحا خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باقة الغربية
#حوادث العمل

حوارات

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: وفاة امرأة من عرابة ومسنة من مجد الكروم
كورونا: وفاة امرأة من عرابة ومسنة من مجد الكروم

2021-01-17

كورونا المجتمع العربي: 9.5% تلقوا التطعيم والأعلى في سخنين
كورونا المجتمع العربي: 9.5% تلقوا التطعيم والأعلى في سخنين

2021-01-17

تصعيد نضال المستشفيات الأهلية في البلاد
تصعيد نضال المستشفيات الأهلية في البلاد

2021-01-17

الأكثر قراءة

جلسة طارئة للقطرية: رؤساء سلطات محلية عربية يقاطعون الاجتماع بنتنياهو

جلسة طارئة للقطرية: رؤساء سلطات محلية عربية يقاطعون الاجتماع بنتنياهو

2021-01-16
إدارة بايدن تخطر إسرائيل ببدء اتصالات سرية مع إيران

إدارة بايدن تخطر إسرائيل ببدء اتصالات سرية مع إيران

2021-01-16
الجبهة والإسلامية تثبّتان قائمتيهما: دعوات للوحدة واستعدادات لما بعدها

الجبهة والإسلامية تثبّتان قائمتيهما: دعوات للوحدة واستعدادات لما بعدها

2021-01-16

"تمديد متوقع للإغلاق ولا خطر من طفرات كورونا مقاومة للقاح"

2021-01-16
الانتخابات الفلسطينية.. بين التفاؤل والحذر

الانتخابات الفلسطينية.. بين التفاؤل والحذر

2021-01-16