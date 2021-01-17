إصابة خطيرة لعامل سقط من علو بباقة الغربية

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في مدينة باقة الغربية، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 15:20 حول سقوط عامل من علو في ورشة بناء بباقة الغربية، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصاب عانى جراحا خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).