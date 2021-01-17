كورونا المجتمع العربي: 9.5% تلقوا التطعيم والأعلى في سخنين

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الأحد، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة 98837 إصابة، في حين بلغ مجمل الإصابات في البلاد 545003 ومع الارتفاع في عدد الإصابات بالمجتمع اليهودي انخفضت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في البلاد إلى 16.7%؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وبلغ عدد التطعيمات في البلدات العربية 134693 في حين بلغ عدد التطعيمات على مستوى البلاد ما يزيد عن 2283040، وبهذا بلغت نسبة المطعمين في البلدات العربية 9.5% فقط من مجمل المطعمين في البلاد.

وعلى مستوى الأفراد، فقد بلغت نسبة الأفراد الذين تلقوا التطعيم على مستوى البلاد 24.8% في المقابل وعلى مستوى البلدات العربية بلغت تلك النسبة 9.5%؛ وفيما يتعلق بالفئة العمرية من 60 عاما وأكثر فقد بلغ عدد الأفراد الذين تلقوا التطعيم في البلدات العربية نحو 46354 مما يشكل 43.5% من مجمل الأفراد في تلك الفئة العمرية، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد بلغ عدد المطعمين في تلك الفئة 1274808 ومما يشكل 87.8% من الأفراد في تلك الفئة، علمًا أن نسبة التطعيم قد بلغت في سخنين 23.5% من مجمل السكان ثم طمرة بنسبة 16.5% وشفاعمرو بنسبة 14.7% وباقة الغربية 14.5% والناصرة 12.9% وأم الفحم 10.5%.

وارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي بنحو 7015 إصابة جديدة مع تسجيل ارتفاع بنحو 200 إصابة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد بلغ عدد المصابين الجدد خلال الأسبوع الماضي 57695 مع تسجيل ارتفاع بلغ 6254 إصابة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية إلى نحو 12.2% من مجمل الحالات النشطة بالبلاد.

وارتفع عدد الوفيات خلال الأسبوع الماضي بـ49 حالة ليبلغ مجمل الوفيات في البلدات العربية 630 حالة وفاة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد لذات الفترة بـ311 حالة ليبلغ مجمل الوفيات في البلاد 3954، وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية من مجمل الوفيات 15.9% من مجمل الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة.

هذا، وبلغ عدد الحالات الخطيرة في البلدات العربية 223 حالة منها 50 خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي، في المقابل وعلى مستوى البلاد ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 1076 حالة منها 229 خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي.