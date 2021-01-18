إغلاق مبنى الكونغرس ومنع الدخول إليه أو الخروج منه بسبب تهديد أمني خارجي

أعلن مسؤولون أميركيون عن إغلاق الكونغرس، مساء اليوم، الإثنين، ومنع الدخول إليه أو الخروج منه بسبب وجود "حريق" في خيمة مجاورة للمبنى.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، نقلا عن مسؤولين محليين، أن المشاركين في بروفة لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن تم إجلاؤهم من مبنى الكونغرس، بناء على إيعاز من المسؤولين الأمنيين، بعد اندلاع حريق في خيمة للمشردين.

وأضافت الوكالة أنه تم توجيه أولئك الذين تجمعوا للمشاركة في البروفة، بما ذلك فرقة عسكرية، للتوجه إلى الداخل والتحرك في اتجاه موقع آمن داخل مجمع الكابيتول.

وقال مسؤولون لوكالة "أسوشييتد برس" إن حريقا اندلع في عدة مبان وتم إخلاء مبنى الكونغرس بدافع الحرص والحذر.

وحسب الوكالة، فإن شرطة الكونغرس أمرت بإغلاق المبنى خلال البروفة بدافع الحذر إثر حريق قريب، مشيرة إلى عدم وجود أي تهديد علني.

بدورها، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الكونغرس تم إغلاقه بسبب حريق محدود في خيمة قريبة من المبنى.