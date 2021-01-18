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عقد على ثورة تونس: احتجاجات متواصلة وتوقيف 632 متظاهرا

تاريخ النشر: 18/01/2021 - 12:48

عقد على ثورة تونس: احتجاجات متواصلة وتوقيف 632 متظاهرا
تونس
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

انطلقت بعد ظهر اليوم الإثنين، مسيرة حاشدة في تونس، احتجاجا على اعتقال مئات الشبان، منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في الأيام الأخيرة ضد تردي الأوضاع المعيشية وعدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وكانت قد أوقفت الشرطة التونسية، منذ أمس الأحد، 632 شخصا، كانوا قد احتجوا على الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في البلاد.

مباشر من تونس

ويهتف المتظاهرون شعارات مثل "يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع"، و"لا خوف لا رعب، الشارع ملك الشعب"، و"وزارة الداخلية وزارة إرهابية"، و"شغل حرية كرامة وطنية"، و"أولاد الشعب موقوفين يا حكومة اليمين"، و"سراقين بلادنا قتالين أولادنا".

وكانت قد اندلعت اضطرابات ومواجهات مسائية، ليلة أمس الأحد، في حيّ التضامن الشعبي بضاحية تونس العاصمة، كما في كثير من المدن التونسيّة الأخرى، تمّ خلالها إلقاء حجارة قابلتها قنابل غاز مسيل للدموع، على الرغم من الحجر الصحّي المفروض.

وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح الموقوفين، وهتفوا ضد قمع الشرطة والحكومة التونسية.

واعتُقل على أثر الاضطرابات مئات الشبان خلال الأيّام الثلاثة الماضية، معظمهم قاصرون تُراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، حسب ما قال المتحدّث باسم وزارة الداخليّة، خالد الحيوني، لوكالة "فرانس برس"، بعد أيّام قليلة على مرور الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#تونس
#احتجاجات
#عقد على ثورة تونس

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