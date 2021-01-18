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4 وفيات و122 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين 

تاريخ النشر: 18/01/2021 - 22:17

4 وفيات و122 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين 
توضيحية من حي العيساوية في القدس المحتلة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي 4 مقدسيّين وأصيب 122 آخرون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الإثنين.

وأفاد الجبريني بتسجيل "حالتي وفاة في مدينة القدس اليوم (الإثنين) حيث تم تسجيل حالة وفاة في حي رأس العامود، بالإضافة لحالة وفاة في حي شعفاط، كما تم أمس (الأحد) تسجيل حالتي وفاة في كفر عقب وسلوان".

وبحسب الجبريني، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس، في القدس، إلى 181 حالة.

ولفت الجبريني إلى أن عدد حالات الوفاة منذ بداية هذا الشهر، وصلت إلى 41 حالة.

وذكر أن عدد الإصابات في المدينة "آخذ بالانخفاض، مع تسجيل 65 إصابة أمس (الأحد)، و57 إصابة اليوم (الإثنين)".

وأشار الجبريني إلى تسجيل 192 حالة شفاء جديدة، موضحا أن مجمل الإصابات النشطة في المدينة انخفض إلى 953 إصابة.

وأكّد الجبريني "صعوبة المرحلة الحالية في ما يخص الإصابات الخطيرة التي تعالج بالمستشفيات"، موضحا أنها وصلت إلى "أكثر من 60 حالة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#وفيات كورونا

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