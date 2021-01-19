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إطلاق قذيفة صاروخية من غزة سقطت بمنطقة مفتوحة

تاريخ النشر: 19/01/2021 - 21:20

إطلاق قذيفة صاروخية من غزة سقطت بمنطقة مفتوحة
رشقات صاروخية من غزّة (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة، باتجاه جنوبي البلاد، سقطت في منطقة مفتوحة.

وفي بيان مقتضب، قال الجيش الإسرائيلي إنه "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

وصباح أمس، الإثنين، شنت مقاتلات إسرائيلية، غارات على قطاع غزة، بدعوى الرد على إطلاق قذيفتين صاروخيتين سقطا على شاطئ مدينة أسدود.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، إن طائرات حربية شنت غارات على "ورشات لحفر أنفاق" تابعة لحركة لمقاومة الإسلامية "حماس"، وأضاف إن الغارات جاءت ردًا على "الهجوم الصاروخي (الذي انطلق) من قطاع غزة نحو منطقة البحر، بالقرب من مدينة إسدود الليلة الماضية".

وكان المتحدث العسكري الإسرائيلي للإعلام العربي قد قال في وقت سابق إنه تم رصد "إطلاق صاروخيْن من شمال قطاع غزة نحو منطقة الشاطئ بالقرب من مدينة أسدود".

فيما ذكرت تقارير أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إطلاق القذيفتين من غزة جاء نتيجة ضربة برقة في حادث وصف بأنه "عرضي".

وفي قطاع غزة، أفاد مصادر محلية بأن طائرات إسرائيلية مسيرة، وأخرى حربية قصفت منطقتين (أراضٍ مفتوحة)، تقعان شرقي مدينتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن الموقع الأول الذي تعرض للقصف، يقع في منطقة "كرم أبو معمر" الحدودية شرقي رفح؛ أما الثاني، فيقع في منطقة "أبو هدّاف" ببلدة القرارة الحدودية، شرقي مدينة خانيونس. وأوضحت أن القصف تسبب في إلحاق أضرار كبيرة في الموقعين ومحيطهما.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#قطاع غزة
#إطلاق قذيفة
#منطقة مفتوحة
#الجيش الإسرائيلي

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