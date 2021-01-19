منذ مطلع الأسبوع: 1753 إصابة و19 وفاة بكورونا بالمجتمع العربي

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الثلاثاء، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة 92590 إصابة، فيما بلغ عدد الإصابات في البلاد 562167 ومع الارتفاع في عدد الإصابات في المجتمع اليهودي انخفضت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في البلاد إلى 16.4%؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع بنحو 1753 إصابة جديدة، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد بلغ عدد المصابين الجدد منذ مطلع الأسبوع 17164، وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية إلى نحو 10.2% من مجمل المصابين الجدد في البلاد.

وبلغ عدد الحالات النشطة في البلدات العربية 10176 مع تسجيل انخفاض بلغ 731 حالة منذ مطلع الأسبوع، وعلى مستوى البلاد فقد بلغ عدد الحالات النشطة 85108 حالات مع تسجيل انخفاض بلغ 5729 حالة منذ مطلع الأسبوع، وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو 12% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

وبلغ عدد تطعيمات الوجبة الأولى في البلدات العربية نحو 128555 في حين بلغ عدد تطعيمات الوجبة الأولى على مستوى البلاد 2116371؛ وفيما يتعلق بالوجبة الثانية فقد بلغ 10013 في البلدات العربية مقارنة بـ311253 على مستوى البلاد.

وعلى مستوى الأفراد فقد بلغت نسبة الأفراد الذين تلقوا التطعيم بالوجبة الأولى على مستوى البلاد 23%، في المقابل وعلى مستوى البلدات العربية فقد بلغت تلك النسبة 9.1% فقط، وفيما يتعلق بالوجبة الثانية فلا تزيد تلك النسبة عن 0.7% من مجمل الأفراد في البلدات العربية مقارنة بـ4% على مستوى البلاد.

وبلغ عدد الأفراد من جيل 60 عاما وما فوق الذين تلقوا الوجبة الأولى من التطعيم في البلدات العربية نحو 43908 مما يشكل ما نسبته 41.1% من مجمل الأفراد في تلك الفئة العمرية، أما على مستوى البلاد فقد بلغ عددهم 1112753 ما يشكل 76.6% من تلك الفئة العمرية، وبخصوص الوجبة الثانية لتلك الفئة العمرية فقد بلغ عدد متلقي التطعيم 4255 فقط في البلدات العربية مقارنة بـ234966 على مستوى البلاد.

وارتفع عدد الوفيات منذ مطلع الأسبوع بـ19 حالة ليبلغ مجمل الوفيات في البلدات العربية 649 حالة وفاة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد لذات الفترة بـ93 حالة ليبلغ مجمل الوفيات في البلاد 4047، وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية من مجمل الوفيات 16% من مجمل الوفيات منذ بداية الأزمة.

هذا، وبلغ عدد الحالات الخطيرة في البلدات العربية 211 حالة بينها 62 حالة خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي، في المقابل وعلى مستوى البلاد ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 1052 حالة منها 281 خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي.